Tyskland ønsker forbud for russere mod at købe hus i EU

Står det til den tyske regering, skal det være forbudt for EU-borgere at have nøgleroller i statsejede, russiske virksomheder.

Det fremgår af et forslag til nye sanktioner mod Rusland.

I årevis havde Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder en plads i bestyrelsen hos den russiske energigigant Rosneft.

I maj i år meddelte han, at han forlader posten.

Det skete, fordi der var kommet et voksende pres på ham for at stoppe efter Ruslands angreb på Ukraine.

Det tyske nyhedsbureau dpa, der har set sanktionsforslagene fra regeringen i Berlin, skriver, at Tyskland også presser på for et globalt loft på priserne for olie fra Rusland.

Et andet forslag er et forbud mod at samarbejde med russiske virksomheder inden for atomenergi.

Desuden er der et forslag om, at det skal være forbudt for russere at købe fast ejendom i EU.

Flere russere kan også vente at få indrejseforbud til EU og få deres midler i EU indefrosset, hvis Tyskland kommer igennem med sine forslag.

EU-landene er blevet enige om, at der er brug for en ny pakke sanktioner mod Rusland.

Det sker efter Ruslands præsident Vladimir Putins tale i onsdags.

Det var her, hvor han meddelte, at der skal mobiliseres 300.000 soldater, som skal sendes til Ukraine.

I weekenden har EU-Kommissionen holdt møder med repræsentanter fra de 27 EU-lande om sanktionerne.

Angående forslaget om et stop for EU-borgere på centrale poster i russiske virksomheder skyldes det ifølge forslaget, at Rusland længe har forsøgt at få politisk indflydelse i EU med de lukrative stillinger.

Det skal, som der står i forslaget, være slut med "strategisk korruption".

/ritzau/dpa