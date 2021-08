Tyskland øremærker 30 milliarder euro til genopbygning

Tyskland vil øremærke op til 30 milliarder euro - svarende til omkring 220 milliarder danske kroner - til genopbygning efter de oversvømmelser, der ramte landet i juli.

Det siger Tysklands kansler, Angela Merkel, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Udmeldingen tirsdag kommer, efter at kansleren har talt med ledere i de forskellige regioner.

Oversvømmelserne kostede mindst 180 mennesker livet. Desuden blev huse, forretninger og kritisk infrastruktur ødelagt.

Udgifterne skal deles mellem Tysklands regering og landets 16 delstater. Det er "et tegn på national solidaritet," siger Merkel.

Det var delstaterne Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz, der blev hårdest ramt af oversvømmelserne.

Alene i Nordrhein-Westfalen ventes omkostningerne at være på mere end 13 milliarder euro.

Nordrhein-Westfalens ministerpræsident, Armin Laschet, udtalte mandag, at regionen ikke har skullet genopbygge flere tusind ødelagte hjem siden Anden Verdenskrig.

Han har også sagt, at mere end 150 skoler og 200 børnehaver blev ødelagt af vandmasserne.

Ud over at være ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen er Armin Laschet også regeringspartiets kandidat til at efterfølge Angela Merkel på posten som forbundskansler.

Oversvømmelserne blev forårsaget af ekstreme mængder regn.

Katastrofen har rejst spørgsmål om, hvorvidt der blev gjort nok for at advare indbyggerne om de forestående oversvømmelser.

Tirsdag blev Merkel og regionale ledere desuden enige om at forbedre landets varslingssystem. En del af den aftale er, at Tysklands delstater skal have 88 millioner euro til at forbedre og installere sirener frem mod 2023.

/ritzau/AFP