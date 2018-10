Tyskland og Frankrig ønsker klar EU-linje mod Riyadh

Merkel og Macron er i Istanbul for at drøfte fredsplaner for Syrien med Putin og Erdogan.

Frankrig og Tysklands ledere siger lørdag, at de ønsker "en koordineret" europæisk stillingtagen til sanktioner mod våbensalg til Saudi-Arabien.

Udtalelsen kommer efter drøftelser lørdag mellem den franske præsident, Emmanuel Macron, og den tyske forbundskansler, Angela Merkel, på sidelinjerne af et topmøde om Syrien i Tyrkiet.

Macron antydede fredag, at der er uenighed mellem Frankrig og Tyskland omkring Saudi-Arabien. Han sagde, at det er "demagogi", når adskillige europæiske lande - deriblandt Tyskland - opfordrer til en aflysning af aftalte våbensalg til Saudi-Arabien efter drabet på Khashoggi.

- Hvad er forbindelsen mellem våbensalg og drabet på Khashoggi? Jeg forstår forbindelsen mellem våbensalg, og hvad der sker i Yemen, men der er ikke nogen forbindelse til Khashoggi, sagde Macron.

Østrigs udenrigsminister, Karin Kneissl, som for øjeblikket har EU-formandskabet, sagde imidlertid samtidig, at våbensalg til Saudi-Arabien må stoppe efter drabet på Khashoggi.

I Istanbul skal Merkel og Macron forsøge at drøfte en politisk løsning på konflikten i Syrien med Ruslands præsident, Vladimir Putin, og den tyrkiske leder, præsident Recep Tayyip Erdogan.

- Verdens øjne hviler på os i dag. Jeg håber, at vi vil handle med en ærlig og konstruktiv forståelse og leve op til forventningerne, erklærede Erdogan ved åbningen af topmødet.

Alle aspekter ved den syriske konflikt ventes at blive taget op ved topmødet - blandt andet den militære situation og bestræbelser på at få indgået en aftale om en varig fredsløsning.

Rusland og Tyrkiet nåede i sidste måned frem til en aftale om at oprette en demilitariseret zone i den nordvestlige Idlib provins, hvormed de syriske regeringsstyrker er forhindret i at indlede en militær offensiv i den sidste provins, hvor oprørsgrupper står stærkt.

Rusland støtter det syriske regime omkring præsident Bashar al-Assad, mens Tyrkiet støtter oprørerne. De to lande har sammen med Iran ført an i en forhandlingsproces, som bliver fulgt med skepsis mange steder i Vesten.

Topmødet i Istanbul er det første om Syrien, hvor de to vigtigste EU-ledere er til stede.

Macron tweetede lørdag forud for topmødet, at det vigtigste var at undgå "en ny humanitær katastrofe" i Syrien.

Talsmænd for Erdogan har imidlertid lagt stor vægt på, at topmødet har til formål at få klarlagt, hvad der skal til for en politisk løsning og få udarbejdet en køreplan.

/ritzau/AFP