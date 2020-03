Tyskland og Sverige afsætter enorme milliardbeløb i virushjælp

Coronavirus: Sverige afsætter ti procent af bnp til virksomhedshjælp. Tyskland følger trop uden øvre grænse.

Den tyske finansminister, Olaf Scholz, siger, at hans regering vil hjælpe de tyske virksomheder med ubegrænsede kreditprogrammer for at modgå coronavirus-krisen.

- Der er ikke nogen øvre grænse for den kredit, som (statsbanken) KfW vil tilbyde. Det er det allervigtigste budskab, siger han ifølge AFP.

Ifølge finansminister Peter Altmaier er det et løfte til en værdi af 614 milliarder euro (4588 milliarder kroner).

Den svenske centralbank melder sig klar med flere hundrede milliarder kroner i form af lån til virksomheder.

Den svenske centralbank oplyste tidligere fredag, at den vil låne op mod 500 milliarder svenske kroner (344 milliader kroner) til virksomheder, der rammes af krisen. Det svarer cirka til en tiendedel af Sveriges bruttonationalprodukt.

Det er især små og mellemstore virksomheder i Sverige, der er særligt hårdt ramt. De har op mod to millioner ansatte og udgør cirka halvdelen af det svenske erhvervsliv.

Det er for deres skyld, at Riksbanken har besluttet at låne op til 500 milliarder svenske kroner, skriver SVT.

- Turbulensen på finansmarkederne gør, at de virksomheder, som i grunden er livskraftige, kan få vanskeligt ved at finansiere sig selv, siger centralbankens chef, Stefan Ingves.

- Så er det vigtigt, at bankerne fortsætter med at betjene virksomhederne med lån, så kredittilførslen ikke svigter, føjer han til.

/ritzau/