Tyskland ophæver grænsekontrol 15. juni

Grænsekontrol vil blive ophævet ved tyske grænser til Schweiz, Frankrig, Østrig og Danmark den 15. juni.

Tysklands indenrigsminister siger, at grænsekontrollen ophæves til Danmark, Schweiz, Frankrig og Østrig den 15. juni. Det skriver Reuters.

- Grænsekontrollen vil blive ophævet ved grænserne til Schweiz, Frankrig, Østrig og Danmark den 15. juni, siger indenrigsminister Horst Seehofer.

Han tilføjer, at den tyske forbundsregering vil tage beslutningen op til fornyet overvejelse, hvis coronakrisen forværres.

Seehofer siger også, at Tyskland forlænger eksisterende regler for statsborgere, der ikke er fra EU og ønsker at komme ind i Tyskland. Disse regler er forlænget indtil udgangen af juni.

Tyskland lemper også restriktioner for sæsonarbejdere. Disse regler blev strammet for at hindre udbredelse af coronasmitte.

/ritzau/Reuters