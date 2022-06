Det kræver en ændring af den tyske forfatning for at sikre finansiering af kæmpeinvestering i militæret.

Tyskland på vej med forfatningsændring for at polstre militæret

Tysklands parlamentarikere har fredag godkendt en ændring af landets forfatning.

Det baner vej for en historisk investering på 100 milliarder euro i militæret. Det svarer til en investering på cirka 744 milliarder kroner.

Ændringen af forfatningen er nødvendig for at kunne finansiere den kæmpe investering i militæret igennem lån.

Årsagen er, at den tyske forfatning normalt sætter et loft over, hvor meget ny gæld en regering kan optage.

Den særlige fond for militæret blev annonceret af forbundskansler Olaf Scholz få dage efter Ruslands invasion af Ukraine i slutningen af februar.

Han argumenterede dengang for, at krigen var "et vendepunkt i historien".

Forslaget for forfatningsændringen kræver, at to tredjedele af medlemmerne i begge landets lovgivende forsamlinger giver grønt lys. Fredag er ændringen blevet blåstemplet af Forbundsdagen.

Militære spørgsmål har i årtier været et meget følsomt emne i Tyskland på grund af landets historie. Landets ageren under Anden Verdenskrig ligger stadig og ulmer under overfladen.

Men politikere siger, at det er tid til at kigge fremad. Særligt med tanke på Ruslands krig i Ukraine.

Tysklands udenrigsminister, Annalena Baerbock, har før udtrykt skarp kritik af, at landet ifølge hende i årtier ikke har finansieret militæret ordentligt.

Tyskland har tidligere mødt kritik af dets allierede i Nato, særligt fra USA, for ikke at leve op til forpligtelsen om at bruge to procent af landets bruttonationalprodukt, bnp, på militæret.

Den nye indsprøjtning af penge i militæret gør, at Tyskland lever op til den forpligtelse.

Det vil samtidig gøre Tyskland til det land i verden, som bruger tredjeflest penge på militær. Det er kun overgået af USA og Kina ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Pengene skal blandt andet bruges på at købe bedre militært udstyr. Herunder fly, kampvogne, ammunition og bedre udstyr til soldater.

/ritzau/dpa