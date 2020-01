Tyskland registrerer yderligere tre tilfælde af coronavirus

Tre personer ser ud til at være blevet smittet af deres kollega, der fik coronavirus fra kinesisk kollega.

Yderligere tre personer - og dermed fire personer i alt - er blevet smittet med det hastigt spredende coronavirus i Tyskland.

Det oplyser sundhedsministeriet i den tyske delstat Bayern.

De tre er ansat ved samme firma som den 33-årige mand, der blev den første smittede i Tyskland. Den 33-årige blev angiveligt smittet med virusset under en træningsøvelse med en kinesisk kollega, oplyser ministeriet.

Alle fire smittede bliver holdt i isolation på et hospital i München.

- I alt er omkring 40 ansatte ved firmaet blevet identificeret som mulige tætte kontakter (til deres kinesiske kollega, red.).

- For at være på den sikre side vil de onsdag blive testet, siger Bayerns sundhedsminister, Melanie Huml, i en udtalelse.

Ulig mange andre blev den 33-årige tysker smittet uden at have været i Kina.

Det markerer angiveligt det første tilfælde af menneske til menneske-smitte uden for Asien. Det siger en talsmand for Robert Koch Institut, der er den tyske regerings institution for sygdomskontrol og -forebyggelse.

Det var en kinesisk kvinde, der holdt træningsøvelsen i firmaet Webasto.

Kvinden "begyndte at følge sig syg på vej hjem med flyet den 23. januar". Det oplyser Andreas Zapf, der leder Bayerns statslige kontor for sundheds- og fødevarekontrol, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Coronavirusset har sin oprindelse i den kinesiske storby Wuhan.

Indtil videre har det smitsomme virus kostet over 100 personer livet i Kina.

I Danmark er der endnu ikke registreret coronavirus.

Tirsdag aften er en dansk patient dog ved at blive undersøgt for virusset på Aarhus Universitetshospital. Det bekræfter hospitalet, der dog ikke ønsker at kommentere sagen nærmere over for Ritzau.

Smitte med coronavirus mistænkes kun, hvis en person har en akut, alvorlig, nedre luftvejsinfektion med feber, oplyser Statens Serum Institut.

/ritzau/Reuters