Tyskland regner med en betydelig økonomisk nedtur i 2020

Recession i første halvdel af 2020 kan ikke længere undgås, vurderer økonomiske rådgivere i Tyskland.

Tysklands økonomi vil skrumpe signifikant i 2020. Og det skyldes coronaudbruddet.

Det vurderer Tysklands økonomiske råd i en rapport offentliggjort mandag.

Det skriver Reuters.

Ifølge rådet, som består af økonomiske rådgivere, kan økonomien risikere at opleve en tilbagegang på op til 5,4 procent i 2020.

De økonomiske rådgivere vejleder regeringen i Tyskland om den økonomiske politik.

Rådgivernes udgangspunkt for beregningerne er, at den økonomiske situation normaliseres hen over sommeren. I det tilfælde regnes med en tilbagegang på 2,8 procent.

Går det som håbet, vender økonomien til det positive igen i 2021. Der er ventet en optur på 3,7 procent, hvis udgangspunkter holder.

Men det er ingenlunde sikkert, at det går sådan. Hvis den nedadgående kurve bliver større, bliver nedturen det samme.

Det vil sige, at yderligere tiltag for folkesundheden, som sætter produktionen tilbage, kan forårsage en nedgang på 5,4 procent i 2020.

Dog ventes en større optur bagefter, hvis det værste 2020-scenarie finder sted.

Rapporten har fået titlen "Den tyske økonomi vil skrumpe signifikant i 2020". Af den fremgår det videre, at recession ikke længere kan undgås for den første halvdel af 2020.

/ritzau/Reuters