Flere store lande sætter AstraZeneca-vaccine på pause

Et voksende antal lande har sat covid-19 vaccinen fra AstraZeneca og Oxford Universitet midlertidigt i bero.

Tyskland indstiller indtil videre vaccinationer med AstraZeneca-vaccine som følge af rapporter om risiko for blodpropper. Det oplyser Sundhedsministeriet i Berlin ifølge nyhedsbureauet Focus.

Meddelelsen er blevet fulgt op af lignende erklæringer fra både Frankrigs og Italiens regeringer.

De tre store EU-lande slutter sig dermed til et voksende antal lande, som har sat vaccinen fra AstraZeneca og Oxford Universitet midlertidigt i bero.

Det skyldes bekymring for vaccinens sikkerhed, efter at der i Norge, Danmark, Østrig og Italien er konstateret enkelte tilfælde af blodpropper hos personer, der har modtaget vaccinen.

Det er ikke konkluderet, at der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropper. Det bliver i øjeblikket undersøgt.

Anklagemyndigheden i den norditalienske region Piemonte meddelte tidligere mandag, at myndighederne havde beslaglagt 393.600 doser AstraZeneca-vaccinen.

Mandag kom der norske oplysninger om, at et dødsfald efter en vaccination undersøges. Den døde kvinde, som var under 50 år, var en af tre sygehusansatte, som blev indlagt med blodpropper efter at have fået vaccinen.

Der er dog ikke dokumenteret en forbindelse mellem vaccinationen og de tre sygdomstilfælde, understreger myndighederne ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Ifølge AstraZeneca har en analyse af medicinalvirksomhedens flere end 17 millioner vaccinedoser ikke vist tegn på øget risiko for blodpropper i lungerne eller i benene eller en reduktion af hvide blodlegemer.

/ritzau/AFP

