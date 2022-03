De Grønnes leder er indstillet på at bruge kul en rum tid endnu. Pragmatismen må sejre, siger Robert Habeck.

Tyskland ser mod kul for at frigøre sig fra russisk energi

Den tyske regering, der også tæller miljøpartiet De Grønne, meddeler onsdag, at den gør klar til at sadle sin energipolitik om efter Ruslands angreb på Ukraine.

Onsdag har man frigivet 434.000 ton olie fra landets strategiske reserve. Samtidig afsætter der 1,5 milliarder euro (godt 11 milliarder kroner) til indkøb af flydende naturgas. Og regeringen er villig til at bruge kul i længere tid end planlagt for at gøre sig mere uafhængig af russisk gas og olie.

Det rapporterer Reuters og radiostationen Deutschlandfunk.

- Der må pragmatismen sejre over tidligere politiske beslutninger. Forsyningssikkerheden skal opretholdes. I tvivlstilfælde er sikkerheden vigtigere end beskyttelsen af klimaet, siger erhvervsminister Robert Habeck til den tyske radiostation.

Han er den ene af de to formænd i partiet De Grønne. Partiet har i mange år ført kampagne for at få udfaset kulkraftværkerne helt i Tyskland.

Torsdag i sidste uge, da Rusland indledte invasionen i Ukraine, meddelte den socialdemokratiske forbundskansler, Olaf Scholz, at Tyskland som reaktion suspenderer godkendelsen af gasledningen Nord Stream 2. Den skulle føre russisk naturgas til det tyske og europæiske marked.

Gasledningen til over 70 milliarder kroner står ellers helt færdig.

Rusland har indtil nu dækket 38 procent af Tysklands behov for naturgas.

- Jo stærkere Tyskland kan læne sig op af egne energikilder, desto mere kan vi optræde suverænt udenrigspolitisk, siger Habeck.

Alt for længe har Tyskland været afhængig af russisk gas, mener han.

- Vi har malet os selv op i en krog. Men vi er forberedt, selv hvis Rusland skulle indstille leverancerne, siger han.

Tyskland har siden 2011 modtaget russisk gas gennem ledningen Nord Stream 1. Indtil videre strømmer der fortsat russisk gas gennem denne ledning.

Den tyske frigivelse af olie fra reserven sker i koordination med en lang række vestlige lande for at sikre, at der er olie nok på markedet, mens der er krig i Ukraine.

/ritzau/