Tyskland slår rekord med milliardoverskud i første halvår

Et overskud på 368 milliarder kroner understreger, at der er fuld gang i den tyske økonomi trods handelsstrid.

Den tyske stat havde i første halvår af 2018 et milliardoverskud på 48,1 milliard euro (omkring 358 milliarder kroner).

Det rekordstore overskud understreger, at der er fuld gang i den tyske økonomi, og at der er penge i kasserne hos både de føderale myndigheder, i delstaterne og i kommunerne.

Forbundsrepublikkens statistiske departement offentliggjorde fredag de foreløbige tal, som viser, at der er tale om det største halvårsoverskud siden den tyske genforening i 1990.

Den tyske stat profiterer på indstrømmende skatter og afgifter, og trods internationale handelskonflikter er den eksportorienterede tyske økonomi i vækst.

Den historisk gode stemning på arbejdsmarkedet og stigende lønninger har styrket købelysten hos forbrugerne, og der er samtidig øget investeringslyst.

Udviklingen har medført, at importen stiger hurtigere end eksporten.

Økonomer går ud fra, at opsvinget fortsætter, og de siger, at der højst kan blive tale om et vist tempotab i forhold til "boom-året" 2017.

Dog er der trods alt udbredt bekymringer over handelskonflikterne. I denne uge blev striden mellem USA og Kina optrappet.

Efter to dage med forhandlinger mellem USA og Kina er der intet synligt tegn på fremskridt. Det skriver The Wall Street Journal fredag.

/ritzau/dpa