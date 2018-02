Tyskland slutter sig til EU’s kamp for trosfrihed

Den kommende tyske regering følger Danmarks eksempel og vil for første gang udnævne en repræsentant til beskyttelse af religionsfriheden. Afgørende, at EU’s befolkningsmæssigt største land går med i kampen, siger dansk udviklingsminister

Retten til selv at vælge sin religiøse tro er under så stort et pres globalt, at Tysklands kommende regering vil give religionsfriheden en hidtil uset høj prioritet. Forbundsregeringen vil for første gang udpege en officiel repræsentant, som udelukkende skal fokusere på krænkelser af religiøse rettigheder, står der i det regeringsgrundlag, som den kristeligt demokratiske forbundskansler, Angela Merkel, i sidste uge præsenterede sammen med de tyske socialdemokrater, der nu skal godkende det i en urafstemning.