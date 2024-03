Tyskland stopper med at levere luftpost efter over 62 år

Torsdag leverer det tyske postvæsen sine sidste indenrigsbreve som luftpost.

Postvæsenet kommer i fremtiden ikke til at levere pakker eller breve ad luftvejen, da en nylig lovændring har lempet reglerne om leveringstider.

Tidligt torsdag morgen lettede det sidste fly med breve sendt via det tyske postvæsen fra en lufthavn i Berlin og satte kurs mod Stuttgart.

Kort før var fem andre fly lettet fra henholdsvis Hannover, München og Stuttgart. Om bord havde de tilsammen 1,5 millioner breve med en samlet vægt på 53 ton.

Det svarer til tre procent af den samlede mængde af breve, som det tyske postvæsen leverer hver eneste dag.

Postvæsenet har i mindst 62 år været afhængig af fly for at levere tyskernes breve til tiden.

Tidligere skulle mindst 80 procent af brevene leveres inden for én dag. 95 procent af brevene skulle leveres inden for to dage.

Da reglerne er blevet lempet, sparer postvæsenet både de betydelige omkostninger, der er forbundet med luftpost, og på CO2-udledningerne.

Ifølge postvæsnet reducerer man CO2-udledningerne per brev med 80 procent ved at stoppe med luftpost.

/ritzau/dpa