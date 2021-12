Tyskland strammer coronaregler for ikke-vaccinerede

Tyskland indfører nye restriktioner for ikke-vaccinerede. Det siger den afgående forbundskansler, Angela Merkel, torsdag efter et møde med ministre fra de tyske delstater.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Fremover vil kun vaccinerede eller personer, der er blevet raske efter coronasmitte, få adgang til en række butikker og kultur- og fritidsbegivenheder.

Omkring 69 procent - svarende til lidt over to tredjedele - af tyskerne er færdigvaccinerede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Reglen er allerede i kraft i nogle delstater, men udvides nu til at gælde i hele Tyskland.

- Kultur- og fritidsbegivenheder vil over hele landet kun være åbent for dem, der er vaccineret eller er blevet raske (efter covid-19, red.), siger Merkel.

Der vil stadig være åbent for alle i dagligvarebutikker og eksempelvis på apoteker.

En anden ny regel gælder diskoteker og natklubber. De skal lukke, når antallet af nye smittetilfælde når en vis grænse.

Den grænse er fastsat til gennemsnitligt 350 nye daglige smittetilfælde per 100.000 indbyggere i løbet af en uge, skriver dpa.

I øjeblikket ligger gennemsnittet for hele Tyskland på 439 nye tilfælde om dagen.

Det er et tal, som har stabiliseret sig, men på et alt for højt niveau, siger forbundskansleren.

Merkel tilføjer ifølge Reuters, at situationen er alvorlig, og at Tyskland bør indføre krav om vaccination mod corona fra februar 2022.

Det kan blive en realitet, efter at spørgsmålet er debatteret i Forbundsdagen. Tysklands etiske råd skal også høres i sagen, siger Merkel.

- Den fjerde bølge skal brydes, understreger hun.

Den tiltrædende forbundskansler, Olaf Scholz, gentager på samme pressemøde opfordringen til, at alle lader sig vaccinere.

Både han og Merkel understreger, at vaccinerne ikke virker evigt, og at det derfor vil være nødvendigt med et tredje stik, en såkaldt booster.

Antallet af coronasmittede har øget presset på visse hospitaler i Tyskland. Det har gjort det nødvendigt at flytte patienter fra de hårdest belastede dele af Tyskland til andre regioner.

Merkel kalder det en "national solidaritetshandling", der er nødvendig.

/ritzau/