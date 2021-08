Tyskland: Taliban vil lade afghanere rejse efter frist

Taliban vil fortsat lade afghanere, der har papirerne i orden, forlade Afghanistan efter den frist 31. august, som USA har fastsat for at fuldføre evakueringerne.

Det skriver Tysklands ambassadør i Afghanistan, Markus Potzel, onsdag på Twitter.

Ambassadøren meddeler, at han har talt med Talibans vicechefforhandler, Sher Mohammad Abbas Stanikzai.

Den højtstående talibaner "har forsikret mig om, at afghanere med lovlige dokumenter stadig har mulighed for at rejse med almindelige rutefly efter 31. august", skriver ambassadøren på Twitter.

