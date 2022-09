Tyskland udskyder lukning af atomkraft grundet mulig energimangel

Den tyske regering planlægger at holde liv i to ud af tre atomkraftværker, der stadig er i drift i Tyskland, for at sikre elektricitet til den kommende vinter.

Det oplyser regeringen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, har ellers længe holdt fast i, at alle landets atomkraftværker skal lukkes senest i år.

Men efter at krigen mellem Rusland og Ukraine har medført mangel på gas og høje energipriser, har fokus ændret sig.

- Vi har en del usikre omstændigheder, og sommeren har forværret det betydeligt med tørken, siger den tyske økonomiminister, Robert Habeck, mandag ifølge Reuters.

Han frygter dog ikke på nuværende tidspunkt, at Tyskland vil stå over for en reel energikrise i løbet af vinteren.

De to atomkraftværker skal da også udgøre en form for reserve frem til april 2023, hvor det herefter er planen, at de skal lukkes, lyder det.

Når en lurende europæisk energikrise kan kobles til krigen i Ukraine, skyldes det, at Rusland leverer mindre billig gas til Europa end før.

Samtidig vil europæiske lande mindske sin afhængighed af russisk gas, og dermed skal landene finde andre energikilder.

/ritzau/