Tyskland udtrykker utålmodighed med EU's vaccineproces

Den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, satser på, at Det Europæiske Lægemiddelagentur vil komme med den hurtigst mulige godkendelse af coronavaccine.

- Det, der er på spil, er borgernes tiltro til EU's handlekraft, siger Spahn, som giver udtryk for utålmodighed over processen med at få vaccinerne klar.

I modsætning til Storbritannien og USA har Tyskland endnu ikke en godkendt en vaccine mod covid-19.

Som medlem af EU må det som de andre 27 EU-lande vente på grønt lys fra EMA for vaccinen fra Pfizer Inc. og BioNTech.

- For hver dag vi kommer tidligere i gang med vaccinationer, kan vi mindske lidelser og beskytte de mest udsatte, siger Spahn i udtalelser, som er blevet offentliggjort, efter at han deltog i en telefonkonference søndag med forbundskansler Angela Merkel og delstaternes politiske ledere.

Spahn pointerer, at "alle de nødvendige data om BioNTech er tilgængelige, og at vaccinen nu er godkendt af briterne og amerikanerne".

- En vurdering og en godkendelse bør ske hurtigst muligt, siger han.

På krisemødet blev det fastslået, at julehandlen er aflyst i alle tyske butikker, som ikke betragtes som essentielle. Butikkerne skal holde lukket foreløbig indtil 10. januar.

De føderale myndigheder og myndighederne i de 16 delstater er næsten parate til at indlede vaccinationsindsatsen.

I januar vil Tyskland modtage mellem tre og fire millioner doser af BioNTechs covid-19 vaccine. I marts venter forbudsrepublikken at have modtaget 11 millioner doser, sagde en talsmand for sundhedsministeriet mandag.

Robert Koch Institutet (RKI) - det tyske svar på Statens Serum Institut - meddelte mandag, at der inden for et døgn er registreret over 16.000 nye smittetilfælde. Antallet af nye coronarelaterede dødsfald i forbundsrepublikken var mandag 188.

Nyhedsbureauet Reuters skriver mandag, at det ikke kun er Spahn, men også fra flere andre steder, at der bliver udtrykt utålmodighed med EMA.

Fire EU-kilder siger til Reuters, at regeringer har øget presset mod agenturet gennem sædvanlige kommunikationskanaler siden 2. december, hvor briterne fik gennemført en nødgodkendelse af Pfizer/BioNTech-vaccinen.

En anden kilde siger, at presset er taget til, efter at vacciner efterfølgende er godkendt og taget i brug i andre lande.

/ritzau/dpa