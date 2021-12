Drab på georgier i Berlin i 2019 var beordret af Rusland, fastslår domstol. Tyskland udviser to diplomater.

Tyskland udviser to russiske diplomater efter drabsdom

To russiske diplomater har fået besked på at forlade Tyskland.

De er blevet erklæret persona non grata, efter at en tysk domstol har fastslået, at Rusland beordrede et drab på en georgisk statsborger i Berlin i 2019.

Det oplyser Tysklands udenrigsminister, Annalena Baerbock, onsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Tidligere onsdag blev en 56-årig russisk mand idømt fængsel på livstid ved en domstol i Berlin.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han blev fundet skyldig i at have udført et lejemord på en georgisk mand i en park i Berlin i august 2019.

Motivet var ifølge den tyske domstol, at georgieren havde kæmpet på tjetjenske oprøreres side i kampen mod russiske styrker for år tilbage.

Det var "statslige instanser i Ruslands regering, der tog beslutningen om at likvidere" den georgiske mand, sagde dommer Olaf Arnoldi.

Drabet i 2019 førte til en forværring i forholdet mellem Tyskland og Rusland.

Den tyske udenrigsminister betegner onsdag sagen som "et alvorligt brud på tysk lov og suverænitet".

- Forbundsregeringen vil gøre alt, hvad der skal til, for at opretholde sikkerhed i vores land og respekt for vores retssystem, siger Baerbock ifølge dpa.

Hun tilføjer, at hun tirsdag har talt med sin russiske kollega, Sergej Lavrov. Hun har meddelt ham, at to af de i alt 101 ansatte på den russiske ambassade i Berlin ikke længere er velkomne i Tyskland.

Rusland har afvist at have noget med drabet at gøre.

Regeringen i Moskva vil svare igen, lyder det i en første kommentar fra det russiske udenrigsministerium, skriver nyhedsbureauet Tass.

- Berlins uvenlige handlinger vil ikke stå uden et passende svar, siger en talskvinde for det russiske udenrigsministerium.

/ritzau/