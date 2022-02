Tyskland undersøger milliardær for tur på 417 kilometer i timen

En tjekkisk milliardær har fået en efterforskning på nakken, efter at han i sommer angiveligt kørte op mod 417 kilometer i timen på den tyske motorvej.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Statsanklageren i den tyske delstat Sachsen-Anhalt har således meddelt, at man vil indlede en efterforskning af tjekkiske Radim Passer. Efterforskningen har hidtil været håndteret af lokalt politi.

Selv om der på nogle strækninger på den tyske motorvej ikke er nogen fartbegrænsning, så er der alligevel visse regler mod vanvidskørsel.

Det er blandt andet strafbart at gennemføre et ulovligt kapløb - også selv om der kun er én deltager. Det kan være tilfældet, hvis man "kører upassende hurtigt og groft tilsidesætter hensyn for at opnå højest mulig fart".

Hvis tjekken kendes skyldig, risikerer han op til to års fængsel eller en bøde.

Radim Passer har tilsyneladende selv lagt en video på YouTube, hvor man ser ham køre i sin Bugatti Chiron i de tidlige morgentimer.

Et speedometer på skærmen viser, at han i cirka et minut kører lige omkring 400 kilometer i timen. Maksimalt når han ifølge teksten på skærmen op på 417 kilometer i timen - i videoteksten skriver han selv 414 kilometer i timen.

Videoen blev angiveligt optaget i juli 2021.

- Vi takker Gud for sikkerheden og de gode omstændigheder, lyder det blandt andet i tjekkens beskrivelse af videoen på YouTube.

Radim Passer har ifølge den tjekkiske udgave af erhvervsmediet Forbes en formue på cirka 305 millioner dollar - svarende til knap to milliarder kroner.

/ritzau/