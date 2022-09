Tyskland varsler ny robust handelspolitik over for Kina

Det skal være slut med "naiviteten" over for Kina i spørgsmål om handel.

Det siger Tysklands finansminister, Robert Habeck. Han varsler en ny "robust handelspolitik" over for Asiens største økonomi.

- Den periode, hvor vi sagde, at der bliver afsluttet handler uanset hvilke sociale og humanitære standarder, vi stod over for, er forbi.

Robert Habeck var torsdag vært for et møde mellem G7-landenes handelsministre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ministrene siger i en sluterklæring fra mødet, at spredning og bredde i handel er afgørende, når man skal sikre velfungerende forsyningslinjer.

- Kina skaber bekymring på en række områder. Både med hensyn til forvrængning af aftaler, subsidier til virksomheder og transparens, siger EU's handelskommissær, Valdis Dombrovskis.

- Vi er nødt til at diskutere, hvordan vi skal tackle det, siger Dombrovskis efter G7-mødet.

EU sagde tidligere i denne uge, at det vil forbyde produkter, som er fremstillet ved tvangsarbejde.

Kina bliver ikke nævnt direkte, men udtalelserne fra EU kommer på et tidspunkt, hvor der er stor fokus på menneskerettighedsgruppers rapporter om, at Kina har sendt op imod en million uighurer i såkaldte genopdragelseslejre.

Aktivister og politikere beskylder Kina for at anvende tortur, tvangsarbejde og tvangssterilisation.

Kina har afvist alle beskyldninger om overgreb. Landet siger, at lejrene blandt andet handler om at modvirke ekstremisme.

G7-lande er allerede begyndt at gøre sig mindre afhængige af handel med Kina, efter at coronavirus-pandemien blotlagde farerne ved at være afhængige af kinesiske leverandører.

Faren ved afhængighed er blevet yderligere understreget efter Ruslands invasion af Ukraine, som har udløst en energikrise i Europa.

Erklæringen fra G7 kom samme dag som Kinas præsident, Xi Jinping, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, ved et topmøde i Asien drøftede et udvidet militært og handelsmæssigt samarbejde.

De syv store industrilande i G7-gruppen er USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Canada og Japan.

/ritzau/AFP