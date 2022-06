Tyskland vil gøre brigade klar til at forsvare Litauen

Tyskland ønsker at gøre en brigade klar til at kunne rykke hurtigt til Litauen, siger forbundskansler Olaf Scholz under et besøg i landets hovedstad, Vilnius, tirsdag.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

- Vi er klar til at styrke vores engagement og udvikle det mod en robust kampbrigade, der kan virke afskrækkende og forsvare mod aggressioner, siger han.

- Vi vil forsvare hver en centimeter af Natos territorie.

Reuters citerer regeringskilder for, at der skulle være tale om en brigade med flere end 3000 soldater, som hurtigt kan rykke ud.

Desuden skal flere tyske soldater sendes til Litauen. Lige nu er 1000 styks til stede. Det har de været siden Ruslands annektering af Krim i 2014.

Det tal kommer op på 1500 ifølge regeringskilderne.

De baltiske lande, der også inkluderer Letland og Estland, ser med bekymring på krigen i Ukraine, da de ligger tæt op ad Rusland.

Bekymringen går på, om Rusland kan begynde på overvejelser om også at invadere dem.

Derfor har de også bedt de europæiske lande om militær hjælp, primært med hensyn til afskrækkelse af Rusland.

Litauens præsident Gitanas Nauseda siger, at "vi må indse, at den russiske trussel ikke vil gå væk", og at der på ingen måde kan være nogen dialog, noget samarbejde eller nogen forsoning med Rusland.

Landet tænker kun på sine egne storrige-drømme, lyder kritikken fra Nauseda.

Også Danmark har styrket sit militære engagement i landene. En bataljons-kampgruppe er ankommet til en militærbase i Letland.

