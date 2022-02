Tyskland vil hæve mindstelønnen med 16 kroner i timen

6,2 millioner tyskere vil få gavn af lovforslag om højere mindsteløn. Parlamentet mangler at sige god for det.

Tysklands regering vil hæve mindstelønnen. Det meddeler forbundskansler Olaf Scholz onsdag.

En højere mindsteløn var et centralt valgløfte fra socialdemokratiske Scholz under valgkampen i efteråret 2021.

Mindstelønnen er i dag 9,82 euro i timen.

Med forslaget vil mindstelønnen fra 1. juli stige til 10,45 euro, før den fra oktober stiger til 12 euro. En stigning fra 9,82 euro til 12 euro svarer til 16 kroner mere i timen. 12 euro svarer til cirka 89 kroner.

Lovforslaget vil, hvis det går igennem det tyske parlamentet, øge lønnen for omkring 6,2 millioner af Tysklands cirka 83 millioner borgere.

- Mange borgere i vores land arbejder meget, men tjener for lidt. Det skal ændres.

- For mig er det en af de vigtigste love og et spørgsmål om respekt, skriver Scholz om lovforslaget på Twitter.

En højere mindsteløn vil særligt gavne borgere, der arbejder inden for cateringindustrien, servicefag, i varehuse og med rengøring.

Det fortæller beskæftigelsesminister Hubertus Heil.

- Vi taler om folk, som holdt gang i butikken under pandemien, siger han.

En højere mindsteløn er en del af den koalitionskontrakt, som blev indgået mellem Socialdemokraterne (SPD), De Grønne og det liberale FDP efter det tyske valg i september.

Den tyske handelsorganisation mener, at tiltaget vil styrke købekraften i Europas største økonomi.

Kritikere af forslaget mener, at det vil øge inflationen, som allerede er steget med næsten fem procent i Tyskland siden slutningen af 2021.

Inflationen er et udtryk for udviklingen i priserne over tid. Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge, men man vil gerne have en lille, stabil inflation i økonomien, fordi det holder gang i forbruget.

Lovforslaget skal stemmes igennem begge kamre i det tyske parlament, før det kan blive til lov.

I Danmark er der ikke en lovbestemt mindsteløn. Til gengæld forhandler arbejdsmarkedets parter løn og vilkår for de forskellige brancher.

/ritzau/AFP