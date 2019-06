Flere medier: De tyske myndigheder vil tage ansvar for børn af tyske statsborgere, som har været med i IS.

Tyskland vil hente børn af IS-forældre hjem fra Syrien, rapporterer tv-stationen NDR og WDR samt avisen Süddeutsche Zeitung.

Den tyske forbundsregering har i længere tid arbejdet med en plan om at hente børn af forældre, som var jihadister i Islamisk Stat, hjem fra al-Hol-lejren i den nordlige del af Syrien, hedder det.

De tyske myndigheder har lagt låg på sagen, men retsdokumenter viser ifølge Süddeutsche Zeitung, at der blandt andet er tale om to forældreløse piger på to og fire år. De skal nu hentes hjem og overlades til bedsteforældrene i Tyskland.

Pigernes mor, som kom fra den tyske delstat Baden-Württemberg, skal være blevet dræbt under kampe om al-Baghouz i marts.

For få dage siden skal de to piger være blevet overført til et sygehus i den syriske lejr.

En advokat har på vegne af børnenes familie siden april krævet, at de to piger kommer til Tyskland. Advokaten har blandt andet henvist til oplysninger om, at børnene lever under ekstreme forhold i lejren og måske ikke kan overleve længe.

Tysklands regering har givet udtryk for, at de tyske myndigheder vil tage ansvar for børn af tyske statsborgere, som har været med i IS, men disse har hidtil ikke fået hjælp til at komme tilbage til Tyskland.

En række andre lande har hentet børn af IS-krigere hjem fra Syrien - blandt andet Sverige, Tyrkiet, Frankrig, Tadsjikistan, Kasakhstan og Kosovo.

I Norge har lederen for FNs børnefond Unicef, Henrietta Fore, for nylig opfordret de norske myndigheder til at hente børn af norske IS-krigere.

– Norge er ekstremt godt forberedt på tage imod børnene. Det kunne blive et ledende eksempel for andre lande, sagde hun under et besøg i Oslo for nylig.

Det norske politis sikkerhedstjeneste, PST, anslår, at der befinder sig omkring 40 norske børn i Syrien. Mindst fem af disse er forældreløse og befinder sig i al-Hol-leiren.

Red Barnet har advaret om, at nogle af de norske børn vil dø, hvis de ikke hurtigt hentes hjem til Norge.

/ritzau/NTB