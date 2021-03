Tyskland vil nu give AstraZeneca-vaccine til folk over 65 år

Nyere studier med AstraZeneca-vaccine gør, at Tyskland vil give vaccinen til personer over 65 år.

Tyskland har besluttet at bruge AstraZeneca-vaccinen til folk over 65 år.

Det oplyser den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, ifølge AFP.

Godkendelsen kommer efter en indstilling fra landets vaccinekommission.

Tyskland har tidligere været tilbageholdende med at give vaccinen til ældre over 65 år, fordi virkningen for de aldersgrupper ikke har været dokumenteret godt nok.

Men på grund af en række nyere studier har man nu skiftet holdning, skriver AFP.

Det samme gjorde Frankrig tidligere i denne uge, og de giver nu også vaccinen til folk mellem 65-75 år.

I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen, at vaccinen som udgangspunkt kun bliver givet til personer over 65 år.

Vaccinen fra AstraZeneca blev godkendt i EU i slutningen af januar efter anbefaling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Vaccinen er godkendt i EU til personer over 18 år. Men det er ifølge EMA ikke dokumenteret godt nok, om borgere over 55 år vil have gavn af vaccinen.

I de studier, som vaccinen blev godkendt på baggrund af, har forsøgsdeltagerne primært været mellem 18 og 55 år, og der har ikke været tilstrækkeligt med forsøgspersoner over 55 år.

Derfor er der ifølge Det Europæiske Lægemiddelagentur endnu ikke data nok til at vurdere, om vaccinen også har en effekt på personer uden for den aldersgruppe.

Offentlige sundhedsdata fra Storbritannien har for nylig vist, at vaccinering med AstraZeneca-vaccinen reducerer risikoen for at udvikle covid-19, der kræver indlæggelse, med 80 procent blandt personer over 80 år.

/ritzau/