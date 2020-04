Tyskland: WHO er den bedste investering under coronakrisen

Lande tager afstand fra præsident Trumps beslutning om at stoppe betalinger til FN's sundhedsorganisation.

At støtte FN's Verdenssundhedsorganisation (WHO) er en af de bedste investeringer, man kan foretage, siger den tyske udenrigsminister, Heiko Maas.

Det siger han, efter at USA's præsident, har besluttet ikke længere at finansiere WHO i vrede over organisationens håndtering af coronakrisen.

- At pege fingre hjælper ikke nogen. Virusset kender ingen grænser, skriver Maas på Twitter.

- Vi er nødt til at arbejde tæt sammen mod Covid-19. En af de bedste investeringer er at styrke FN, og især det underfinansierede WHO, til at udvikle og fordele testmateriale og vaccine, mener han.

Trump sagde natten til onsdag om WHO, at "alle ved, hvad der foregår der". Han beskylder FN-organisationen for en "katastrofal beslutning om at modsætte sig rejserestriktioner over for Kina og andre nationer".

Han har gentagne gange beskyldt WHO for at gå Kinas ærinde og for at skjule epidemiens sande omfang i landet.

Kina opfordrer USA til at leve op til sine forpligtelser over for WHO. På et pressemøde bliver en talsmand for udenrigsministeriet i Beijing spurgt, om Kina vil udfylde det økonomiske hul, som USA efterlader i WHO.

- Kina overvejer relevante emner i takt med de behov, der opstår af situationen, svarer han. Men han minder om, at næsten to millioner er smittet med coronavirus på verdensplan, og at pandemien befinder sig på et kritisk stadie. Derfor vil USA's beslutning berøre alle verdens lande.

Det er fortsat uklart, om der er tale om et midlertidigt stop for støtte til WHO fra USA, eller om Trump ønsker et permanent brud.

Australiens premierminister, Scott Morrison, udtrykker forståelse for Trumps kritik af WHO for organisationens ageren i forhold til Kina, hvor det nye coronavirus spredte sig fra i slutningen af 2019.

- Men når det er sagt, så er WHO også en organisation, som gør en masse vigtigt arbejde, siger han.

