Tysklands CDU og CSU vil have afgjort lederduel

Spørgsmålet om de kristelige demokraters kandidat til at efterfølge Merkel som kansler ventes snart afgjort.

Med mindre end seks måneder til det tyske forbundsdagsvalg samles de konservative kristelige demokrater søndag til vigtige drøftelser om den kommende valgkamp.

Frem for alt vil der være fokus på, at der meget snart skal udnævnes en kanslerkandidat til at tage over efter Angela Merkel.

Den nye partileder i Merkels CDU, den 60-årige Armin Laschet, ønsker selv at blive forbundskansler. Han siger søndag, at en kandidat må vælges meget hurtigt.

Laschets uerklærede rival til posten er Markus Söder. Han som leder CDU's søsterparti i den sydlige og velhavende delstat Bayen, hvor han også er ministerpræsident.

Meningsmålinger viser, at den 54-årige Söder er mere populær blandt vælgerne end Laschet. Men den sidstnævnte har støtte fra flere magtfulde ministerpræsidenter.

Det er som regel også CDU, der stiller med partisamarbejdet CDU/CSU's kanslerkandidat. Men der har tidligere været nogle få markante undtagelser.

Traditionelt har lederne af CDU og CSU selv afgjort, hvem der skal være de konservatives bud på en forbundskansler. Men denne gang er der i baglandet mange, der stiller krav om afstemninger.

De mange spekulationer om, hvem det bliver, opfattes nu som skadelige for partierne.

- Hvis jeg skal dømme efter stemningen blandt CDU's partirødder, så må beslutningen træffes meget hurtigt, siger Laschet til Bild am Sonntag.

Det er CDU's og CSU's parlamentsgrupper, som søndag mødes i Forbundsdagen.

Der ventes dog ikke at blive truffet nogen beslutning i weekenden, hvor der også er lagt op til overordnede drøftelser om valgprogrammer og strategi. Men måske vil der blive fastlagt en tidsplan eller en tidsfrist for valget af Merkels potentielle afløser.

Laschet, som er ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen, tilhører det politiske centrum i CDU. Han formodes at ville fortsætte Merkels linje. Men han har været i karambolage med hende om coronarestriktioner.

Söder anses for at være en dreven og sikker politiker, som har stået sammen med Merkel under coronakrisen. Men han har ikke formelt sagt, at han vil gå efter kanslerposten i Berlin. Ingen CSU-leder har reelt været forbundskansler.

/ritzau/dpa