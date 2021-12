Tysklands De Grønne godkender regering med SPD og FDP

Vejen er banet for Olaf Scholz og den ny regering i Tyskland, efter at det tredje parti stemmer ja til aftale.

Olaf Scholz og hans koalitionsregering er et stort skridt nærmere på at overtage magten i Tyskland.

I weekenden godkendte både hans eget socialdemokratiske parti, SPD, og det liberale FDP deres fælles regeringsdannelse.

Og mandag har et flertal på af medlemmerne i det tredje parti i samarbejdet, De Grønne, også vendt tommelen op til "lyskrydskoalitionen". Navnet stammer fra de tre partiers farver: rød, gul og grøn.

86 procent af de over 71.000 medlemmer, der deltog i urafstemningen, har sagt ja til, at De Grønne skal gå i regering med SPD og FDP.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

De tre partier, der nu går i regering sammen, kom alle ud af det tyske parlamentsvalg sidst i september med fremgang.

Tilsammen havde de også flertal, og de gik hurtigt i forhandlinger om at danne en ny regering med SPD-leder Olaf Scholz som kansler.

Ud over Scholz som regeringsleder kommer regeringen til at bestå af otte mænd og otte kvinder.

- Ligestilling er vigtigt for mig, og derfor vil de 16 ministre være otte mænd og otte kvinder, siger Scholz ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er ventet, at De Grønne blandt andet sætter sig på udenrigsministerposten. Partiet har peget på en af sine to formænd, Annalena Baerbock, til denne tunge post.

En anden tung post ventes at gå til hendes medformand, Robert Habeck. Han ventes at skulle lede et superministerium, der omfatter både økonomi, miljø, klima og digital omstilling.

Blandt de tungere ministerposter, som SPD ventes at indtage, er forsvarsministeriet, som Christine Lambrecht er udpeget til, og posten som indenrigsminister, der ventes at gå til Nancy Faeser.

Christian Lindner, der leder det tredje koalitionsparti, FDP, er udset til posten som finansminister.

Det tog knap to måneder, før de tre partier i forrige uge kunne fremlægge en fælles regeringskøreplan, som de hver især skulle forelægge baglandet.

Efter planen skal det tyske parlament, Forbundsdagen, officielt godkende Scholz' nye regering ved en afstemning onsdag.

Hvis det - som ventet – bliver et ja, overtager han posten som forbundskansler efter Angela Merkel, som takker af efter 16 år.

/ritzau/dpa