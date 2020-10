Tysklands forbundskansler varsler mulige nye restriktioner

Tyskland strammer restriktioner efter stigning i antallet af nye tilfælde af coronasmitte.

De tyske delstater er onsdag blevet enige om at skærpe tiltag for at bremse en opblussen af nye coronatilfælde, men forbundskansler Angela Merkel advarer om, at yderligere stramninger kan være under opsejling.

- Vi må se, om dagens beslutninger var tilstrækkelige. Min ængstelse er endnu ikke ikke væk, siger Merkel.

De seneste dage er antallet af nye smittetilfælde blusset op i Tyskland.

Den bekymrende udvikling blev onsdag drøftet på et møde mellem Merkel og ledere fra landets 16 delstater.

- Vi er allerede i en fase, hvor udbruddet vokser eksponentielt. De beslutninger, vi træffer de kommende dage og uger vil blive afgørende for, hvordan vi kommer gennem denne pandemi, siger Merkel.

På onsdagens møde blev det besluttet at indføre et loft på højst ti mennesker, der må samles til private sammenkomster i de hårdest ramte områder, skriver nyhedsbureauet dpa.

De hårdt ramte områder defineres som dem, der har 50 eller flere daglige nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

I regioner, hvor antallet af nye tilfælde er på 35 per 100.000 indbyggere, vil påbuddet om at bære mundbind blive udvidet til områder, hvor folk er samlet over længere tid.

Hvis disse tiltag ikke formår at bremse stigningen i nye smittetilfælde, vil yderligere restriktioner blive lanceret for at undgå en total nedlukning af den tyske økonomi.

- Vi er meget tættere på endnu en fuld nedlukning, end vi ønsker at tro, sagde Markus Söder, der er ministerpræsident for delstaten Bayern, efter onsdagens møde.

Angela Merkel opfordrer især Tysklands unge til at gøre deres for at standse spredning af virusset.

Afholdelse af private fester er gentagne gange blevet beskyldt for at være skyld i nye smitteudbrud i tyske byer.

- Vi må bede unge personer om at klare sig med lidt færre fester her og nu, så de kan have et godt liv i morgen eller dagen derefter, siger Angela Merkel.

/ritzau/