Tysklands forsvarsminister lægger afstand til Macron

Europa har brug for USA for at kunne forsvare sig selv. Det siger tysk forsvarsminister i udfald mod Macron.

Tysklands forsvarsminister, Annegret Kramp-Karrenbauer, lagde mandag klart afstand til den sikkerhedspolitiske kurs, som Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, står for.

Hun sagde meget klart, at "Europa har brug for USA for at kunne forsvare sig selv". Det skriver dpa.

- Hele ideen om en strategisk autonomi for Europa er for vidtgående, hvis den giver næring til illusioner om, at vi kan garantere sikkerhed, stabilitet og velstand i Europa uden Nato og uden USA, sagde den tyske forsvarsminister i en usædvanlig ligefrem erklæring vendt mod Frankrigs leder.

Kramp-Karrenbauer, som er partileder for forbundskansler Angela Merkels kristelige demokrater, fremsatte udtalelsen i en vigtig tale om det store regeringspartis fremtidige kurs.

Udtalelsen blev fremsat, dagen efter at Macron havde betegnet lignende udtalelser fra en anden tysk minister som "en fejlfortolkning af historien".

Macron opfordrede Europa til at påtage sig en mere suveræn rolle i forsvarspolitiske spørgsmål.

Kramp-Karrenbauer erklærede sig enig med Macron i, at Europa skal være stærkere for at være en stærk partner til USA og mere på lige fod med amerikanerne.

Kramp-Karrenbauer påpegede, at Europa er næsten fuldstændigt afhængigt af USA's ballistiske missilforsvar, og at USA har langt det meste af det atomare våbenarsenal.

/ritzau/dpa