Tysklands kansler byder arrestordre på Putin velkommen

Den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, har lørdag budt det velkomment, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) har udstedt en arrestordre på Ruslands præsident, Vladimir Putin, og den russiske børnerettighedskommissær, Maria Lvova-Belova, for at have tilladt tvungne adoptioner af omkring 2000 ukrainske børn.

- Domstolens beslutning gør det klart, at ingen er hævet over loven, siger Scholz, som lørdag holdt pressemøde i Tokyo sammen med den japanske premierminister, Fumio Kishida.

ICC har 123 medlemsstater, som har forpligtet sig til at anholde Putin og Maria Lvova-Belova , hvis de kommer inden for deres grænser.

Også Storbritannien støtter op om arrestordrerne, som blev udstedt af domstolen fredag.

– De må stilles for retten, og arbejdet med at efterforske grusomhederne som er begået, må fortsætte, siger den britiske udenrigsminister, James Cleverley.

Samme melding kommer fra den britiske oppositionsleder fra arbejderpartiet Labour, Keir Starmer, som tidligere har ledet den britiske anklagemyndighed. Han siger, at det er et positivt signal, som gør det klart, at det ikke vil være muligt for Putin og i kredsen omkring ham at gemme sig.

USA's præsident, Joe Biden , sagde fredag, at Putin har begået krigsforbrydelser, og at ICC's arrestordre på ham er berettiget.

Arrestordrerne på Putin og Lvova-Belova bliver i stor grad anset for at være symbolske, da Rusland ligesom USA, Kina og Indien ikke anerkender ICC's jurisdiktion.

Den Internationale Straffedomstol blev oprettet i 2002 til at tage sig af krigsforbrydelser. Det er den første permanente internationale domstol for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Den ukrainske præsidents stabschef, Andrij Jermak, sagde fredag, at arrestordren er det første skridt i forhold til at stille Putin til ansvar.

- Den Internationale Straffedomstol har udstedt en arrestordre på Putin. Det her er kun begyndelsen, skriver han på sociale medier.

/ritzau/AFP