Tysklands katolske kirke vil velsigne homoseksuelle par

Den katolske kirke i Tyskland kan fra marts 2026 velsigne homoseksuelle par.

Det er fredag blevet besluttet i et udvalg, der arbejder med at reformere den katolske kirke i Tyskland.

Af de 202 medlemmer i den såkaldte synodale forsamling, der består af blandt andre biskopper, stemte 176 for og 14 imod.

12 afstod fra at stemme.

De tre år, der går, inden beslutningen træder i kraft, skal bruges på at udarbejde et format for en ceremoni for par af samme køn. Tysklands biskopper skal deltage i dette arbejde.

Reformarbejdet i Tysklands katolske kirke har været i gang siden 2019.

Et af kravene i reformprocessen har været at få en velsignelsesceremoni for homoseksuelle par.

Flere steder i Tyskland er det allerede i dag muligt for homoseksuelle par at blive velsignet af en katolsk præst. Men det sker i en form for kirkeretlig gråzone, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Netop denne gråzone vil reformudvalget gerne ud af ved at tillade velsignelser af par af samme køn.

Spørgsmålet har medført international splittelse.

I 2021 slog Vatikanet fast, at det ikke er tilladt at velsigne homoseksuelle par.

Men i Belgien har den katolske kirke for nylig alligevel indført et velsignelsesritual for to personer af samme køn.

Inden da rådførte den belgiske katolske kirke sig uformelt med Vatikanet og pave Frans. Det fortalte biskop Johan Bonny fra den belgiske by Antwerpen på synodal-forsamlingen i Frankfurt fredag.

- Det er jeres beslutning, sagde paven ifølge Bonny.

Den såkaldte "synodale vej", der skal føre til reformer inden for den tyske katolske kirke, er opstået som en reaktion på de skandaler om præsters seksuelle overgreb, der har præget den katolske kirke i de seneste år.

Torsdag stemte et stort flertal på 179 af de 202 delegerede i den synodale forsamling for at lempe på kravet om, at katolske præster skal leve i cølibat.

Det betyder dog ikke, at Tysklands katolske præster ikke længere skal leve i cølibat. Men den tyske forsamling vil bede pave Frans om at se på, om reglerne kan ændres.

