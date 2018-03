Tysklands-kender: Først nu begynder problemerne i tysk politik

Det har været svært at skabe et regeringssamarbejde i Tyskland, men det værste ligger forude, spår kender.

Tysklands socialdemokratiske parti, SPD, har søndag med et overbevisende ja lovet sig væk til et regeringssamarbejde med Angela Merkels konservative CDU og søsterpartiet CSU.

66 procent af SPD's medlemmer har således stemt for at indgå i en koalitionsregering med CDU og CSU, oplyste SPD søndag formiddag på et pressemøde.

Selv om mange i Tyskland formentlig ånder lettet op over at være nået til enighed, er det først nu, at problemerne for alvor begynder, vurderer lektor emeritus ved Københavns Universitet Karl Christian Lammers.

- Problemerne er ikke ovre for partierne SPD, CDU og CSU. De skal først til at tage fat på dem nu. Selvfølgelig har det været et problem at danne en regering, hvor det især for SPD har været vigtigt at sætte sine fingeraftryk på aftalen.

De nye regeringspartier fik hug fra det tyske folk ved valget i september 2017 og gik alle tilbage. Det skyldes ifølge Karl Christian Lammers, at befolkningen har mange udfordringer i forbindelse med stor indvandring de seneste år samt sociale problemer.

/ritzau/