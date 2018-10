Tysklands-kendere: Valg tegner til endnu mere ballade

Vælgerlussing til CDU og SPD i den tyske delstat Hessen sætter ekstra pres på skrøbelig regering i Berlin.

Tysklands i forvejen hårdt prøvede regering kan formentlig se frem til endnu mere ballade efter søndagens delstatsvalg i Hessen.

Det vurderer udlandsredaktør Kerrin Linde fra Kristeligt Dagblad.

Ved valget går både kristendemokratiske CDU og socialdemokratiske SPD markant tilbage ifølge valgstedsmålinger søndag aften.

CDU med kansler Angela Merkel i spidsen udgør Tysklands forbundsregering sammen med SPD og CDU's bayerske søsterparti, CSU.

- Uanset hvad vil det i første omgang skabe en del intern ballade i begge regeringsparter, siger Kerrin Linde om udfaldet af valget i Hessen.

- I Merkels CDU er der allerede flere og flere stemmer - også markante stemmer - der kræver, at hun ikke genopstiller ved CDU's partikongres som partiformand.

- Og i SPD er der også en masse stemmer - især på partiets venstrefløj - der siger, at de ikke kan fortsætte, som de har gjort hidtil.

SPD's partiformand, Andrea Nahles, har bekendtgjort, at hun mandag vil diskutere en ny køreplan for SPD's deltagelse i den tyske regering.

- Så der er i hvert fald ikke udsigt til mere stabilitet eller bedre tider i forbundsregeringen. Tværtimod vil der nok komme mere ballade, siger Kerrin Linde.

Det tog næsten seks måneder at få dannet den nuværende regering, der har været ved magten siden marts i år. Og siden begyndelsen har den været præget af interne uenigheder - blandt andet om landets asylpolitik.

Også tidligere chefredaktør på avisen Der Nordschleswiger Siegfried Matlok spår Angela Merkels regering en usikker fremtid efter delstatsvalget i Hessen.

- Til trods for de store tab for CDU, så tror jeg, at CDU's ministerpræsident i Hessen, Volker Bouffier, vil fortsætte som regeringschef. I så fald vil det formentlig lykkes Angela Merkel at trække hovedet ud af løkken i sidste øjeblik, så hun får en ny galgenfrist - en ny chance - til at få sin regering til at køre.

Socialdemokratiske SPD vil med sit resultat være nødt til at appellere til sine regeringspartnere om at få regeringen til at køre, pointerer Siegfrid Matlok.

- Men samtidig vil der i SPD være et internt pres for, at partiet skal ud af regeringen, siger Siegfried Matlok.

CDU får ifølge valgstedsmålinger søndag aften mellem 27 og 28 procent af stemmerne ved delstatsvalget i Hessen.

Ved valget i 2013 fik partiet 38,3 procent af stemmerne.

SPD står til at få omkring 20 procent af stemmerne. Ved det seneste valg i Hessen fik partiet 30,7 procent.

/ritzau/