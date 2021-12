Tysklands liberale parti godkender regeringsalliance

Ved en virtuel partikongres stemte 535 for koalitionen, mens 37 stemte imod. Otte undlod at stemme.

Tysklands liberale parti, De Frie Demokrater (FDP), har søndag godkendt en regeringsalliance med det tyske socialdemokrati SPD og miljøpartiet De Grønne.

Ved en virtuel partikongres stemte 535 for koalitionen, mens 37 stemte imod. Otte undlod at stemme. Det svarer til, at godt 92 procent af de delegerede stemte for.

SPD stemte ved et partikongres lørdag ja til at deltage i den røde-gule-grønne regering. Her stemte 98,8 procent for koalitionen.

Koalitionen, som bliver den første mellem de tre partier på føderalt plan, vil blive ledet af socialdemokraten Olaf Scholz.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han ventes at overtage posten som forbundskansler efter den konservative Angela Merkel i den kommende uge. Dermed er 16 år med konservative regeringer bragt til ende.

For fire år siden afviste FDP at få en rolle i en forbundsregering og forlod sonderende forhandlinger med forbundskansler Angela Merkels konservative kristelige demokrater.

Den nye koalition skal også godkendes af medlemmerne miljøpartiet De Grønne, hvilket ventes at ske mandag.

På onsdag er det meningen, at Scholz tages i ed som Tysklands nye forbundskansler efter Merkel.

Den 63-årige Scholz er Tysklands nuværende finansminister i den såkaldt store koalition bestående af de konservative kristelige demokrater (CDU/CSU) og SPD.

Den 63-årige minister meddelte i sidste uge, at hans parti havde indgået en regeringsaftale med de to andre partier.

I løbet af valgkampen har Scholz fremstillet sig selv som den kandidat, der bedst kunne fortsætte Merkels linje. Han er endda blevet fotograferet, mens han lavede den samme firkant med hænderne, som Merkel er kendt for.

I sine år som finansminister – og inden da som arbejdsminister – er Scholz blevet kendt som en grundig og ambitiøs politiker, der også hælder til en mere konservativ økonomisk linje.

Det har ind imellem bragt ham på kant med medlemmer af sit eget parti.

Op til magtskiftet har Merkel forsøgt at sørge for en så god overgang som muligt til Scholz og hans regering.

Scholz har blandt andet deltaget i forhandlinger og møder om, hvordan Tyskland bedst skal begrænse coronasmitten.

/ritzau/dpa