Tysklands magtfulde metalarbejdere optrapper strejke

IG Metall i det sydvestlige Tyskland vil udvide korte arbejdsnedlæggelser i strid om løn og arbejdstid.

Den store tyske fagforening IG Metall i den sydlige delstat Baden-Württemberg siger, at den har anbefalet dens ledelse til at opfordre til strejker fra mandag.

Opfordringen fra den regionale fagforening om heldagsstrejker i virksomheder over hele forbundsrepublikken fra næste uge kommer, efter at lønforhandlinger natten til lørdag endte uden resultat.

IG Metall er med godt 2,3 millioner medlemmer Europas største fagforening.

Den har tidligere gennemført punktstrejker flere steder i Tyskland, hvor arbejdere i kortere tid nedlagde arbejdet og mødtes ved fabriksporten eller på byens torv for at gøre deres krav gældende.

Korte arbejdsnedlæggelser har blandt andet fundet sted i bilindustrien. Det skete hos Mercedes-Benz-producenten Daimler og på Porsche-fabrikkerne.

De regionale fagforeningsledere i det sydlige Tyskland siger, at de nu vil anbefale, at den nationale ledelse i IG Metall opfordrer til større strejker i næste uge.

De advarer om, at omfattende strejker vil skade den tyske økonomi og det tyske erhvervsliv.

- Jeg er målløs over, at gode kompromisser og løsninger, som vi har fundet frem til under forhandlinger, nu er taget af bordet igen efter så langvarige forhandlinger, siger Stefan Wolf, som leder IG Metall i den sydlige delstat Baden-Württemberg.

IG Metall kræver lønstigninger på seks procent. Det har også været et vigtigt krav fra fagforeningen, at arbejdernes arbejdstid skal sættes ned til 28 timer om ugen i stedet for de nuværende 35 timer, hvis de har små børn eller skal tage sig af ældre eller syge pårørende.

Hele metal- og elektronikindustrien omfatter 3,9 millioner medarbejdere. Resultaterne på området omfatter nogle af nationens største industrikoncerner og har ofte afsmittende virkning på det øvrige arbejdsmarked.

