Tysklands nye regering vil legalisere hash

Den nye tyske koalitionsregerings under ledelse af forbundskansler Olaf Scholz vil legalisere hash i Tyskland, selv om det er omstridt blandt vælgerne.

"Fritidsmæssig brug af cannabis vil blive legaliseret under den nye regering, hedder det i regeringsaftalen, som er indgået af SPD, De Grønne og det liberale FDP." Det skriver AFP.

En meningsmåling foretaget for den regionale avis Augsburger Allgemeine viste under de nu afsluttede regeringsforhandlinger i Berlin, at 43 procent af de tyske vælgere støtter den planlagte legalisering, mens en tilsvarende del af vælgerne er imod.

Omkring 14 procent har ikke nogen mening om sagen.

Målingen, som blev foretaget 25.-27. november, havde 5005 deltagere.

Spørgsmålet er stærkt generationsbestemt. Omkring to tredjedele af alle mellem 18 og 29 år går ind for en legalisering, mens to tredjedele af alle over 65 år er imod eller i tvivl.

De tre partier i den nye koalition går ind for "kontrolleret salg af cannabis-doser til voksne til forbrug i særlige butikker med licenser til at forhandle stoffet." Dette vil medføre kvalitetskontrol og sikre beskyttelse af mindreårige, hed det i et af dokumenterne til regeringsaftalen.

I det konservative CSU siger partiets generalsekretær, Markus Blume, at den nye regerings planer er farlige, "fordi cannabis er og forbliver en adgang til hårdere stoffere."

- I kan se på Holland, hvor en slap narkotikapolitik har gjort landet til et arnested for organiseret kriminalitet.

Legalisering af cannabis har lige siden forhandlingernes begyndelse været et af de punkter, hvor de tre parter formentlig hurtigt blev enige. På forhånd havde FDP og De Grønne anbefalet en lovliggørelse med godkendte forhandlere.

Hvis planerne føres ud i livet, så står Tyskland til at blive det tredje land i verden, der gør cannabis lovligt til rekreativt brug. Uruguay og Canada er de to andre lande.

I USA er cannabis lovligt til rekreativt brug i 18 delstater. Californien er verdens største lovlige marked. Derudover har endnu flere stater gjort det lovligt til medicinsk brug.

