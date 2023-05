Tysklands økonomi skrumper igen og er nu i recession

Tysklands bruttonationalprodukt (bnp) er skrumpet for andet kvartal i træk.

Det viser tal fra det tyske statistikkontor torsdag.

Dermed befinder Tyskland, der er Europas største økonomi og verdens fjerdestørste, sig i en teknisk recession.

Det udtryk benyttes, når et lands bnp skrumper to kvartaler i træk. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at der er tale om stor økonomisk krise.

En reel recession betegner en større økonomisk nedgang og er et udtryk for lavkonjunktur. Det er blandt andet karakteriseret ved en lav beskæftigelse, stigende ledighed og negative forventninger til fremtiden.

I Tyskland skrumpede landets bnp i årets første kvartal 0,3 procent. Kvartalet før var der tale om et fald på 0,5 procent.

Dermed er der altså teknisk set tale om en recession. Og selv om der er tale om en relativt lille nedgang, så er tallene dårligt nyt.

Det skriver Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, i en kommentar.

- Tyskland er i recession. Tyskerne har svært ved at få gang i væksten. Tyskerne har haft økonomisk nedgang i tre af de seneste fire kvartaler. Tysk økonomi er på samme niveau som før corona, lyder det.

Cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre mener dog, der er grund til at bevare roen.

I en kommentar skriver han, at den tyske økonomi ikke skrumper med "lynets hast", og vækstraterne ligger omkring nul procent.

Han påpeger, at Tyskland er Danmarks største samhandelspartner. Ifølge ham beskæftiger eksport til Tyskland mere end 100.000 danske job, og det kan ramme den danske vareeksport negativt.

- Men det kunne have udspillet sig langt værre. Det er endnu ikke dyb recession.

- De seneste tillidstal viser i tillæg, at det ikke er usandsynligt, at den tyske økonomi er på vej til at vokse igen en smule her i andet kvartal, skriver Jeppe Juul Borre.

Bruttonationalproduktet er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Kun USA, Kina og Japan har større bnp end Tyskland.

