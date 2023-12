Tysklands politiske veteran Wolfgang Schäuble er død som 81-årig

Den tidligere tyske finansminister Wolfgang Schäuble er død i en alder af 81 år.

Det oplyser hans familie til det tyske nyhedsbureau dpa.

Schäuble var medlem af Tysklands forbundsdag i 50 år og betragtes som en veteran i tysk politik.

Trods den lange erfaring fortalte Schäuble sidste år, da han fyldte 80 år, at han var begyndt at blive ydmyg over for de parlamentariske opgaver.

Han havde tidligere været formand for Forbundsdagen, men sad efterfølgende som menigt medlem.

- Jeg går naturligvis til gruppemøderne. Men jeg forsøger kun at give råd, hvis jeg bliver spurgt, sagde han i et interview med Süddeutsche Zeitung.

- Jeg kan ikke døje ældre, der hele tiden blander sig.

Schäuble huskes i omverdenen formentlig bedst for perioden fra 2009 til 2017, da han var finansminister under forbundskansler Angela Merkel.

Det var i den periode, hvor det sydlige Europa, specielt Grækenland, var i kæmpe økonomiske problemer.

EU, med Tysklands store pengepung, kom sammen med Den Internationale Valutafond (IMF) grækerne til hjælp med kriselån for at hindre, at Grækenland gik bankerot.

Med de store lån fulgte krav om, at Grækenland skulle stramme op på sin økonomi og lave reformer.

Ikke alle grækere var klar til at stramme op. Mange lagde Tyskland for had. De mente, at reformerne var uretfærdige, og hadet blev flere gange rettet direkte mod Schäuble og Merkel.

Schäuble har også været indenrigsminister og haft lederposter i CDU's parlamentariske gruppe.

Han blev født i Freiburg i 1942 under krigen. Det var også her i delstaten Baden-Württemberg, at han senere læste jura og økonomi på universitetet.

/ritzau/