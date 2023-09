Tysklands regering bliver stadigt mere upopulær

Den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, siger i en kommentar til stadigt dårligere meningsmålinger for hans koalitionsregering, at han vil fortsætte den nuværende politiske kurs.

Scholz, som også har mistet megen af sin tidligere personlige popularitet, erkender, at der er "en smule udmattelse" i forbundsregeringen.

Det følger efter en række store kriser som coronapandemien, klimaforandringer, globalisering og Ruslands krig i Ukraine.

- I det store overordnede kompleks er det ganske enkelt ret så meget. Og derfor er det vigtigt, at vi ikke lader os presse ud på et sidespor, men fastholder en klar kurs. En kurs, som er holdbar, og som har landets ve og vel for øje hele tiden, siger forbundskansleren i et interview, som radiostationen Deutschlandfunk har sendt i weekenden.

Socialdemokraten Scholz pointerer, at regeringen har fokus på økonomisk vækst gennem moderniseringer, på social retfærdighed og på at sikre bedre økonomiske forhold for folk, der arbejder.

- Samtidig skal vi sikre, at der er respekt for forskellige holdninger til tilværelsen og til de mål, som man sætter sig, siger han og understreger:

- Og hvis vi vedholdende følger denne kurs, så er jeg sikker på, at vi igen kan vinde den tillid og den opbakning, som der er brug for.

Over to tredjedele af tyskerne har i nylige meningsmålinger sagt, at de ønsker en ny regering.

I denne uges ARD-Deutschlandtrend-opinionsmåling, som er udført af instituttet Infratest dimap, er opbakningen til regeringen faldet yderligere.

79 procent af de adspurgte siger, at de ikke er tilfredse eller har mistet tillid til koalitionen. Den består af de tyske socialdemokrater i SPD, af miljøpartiet De Grønne samt det erhvervsvenlige og liberale FDP.

Scholz advarer i radiointerviewet i weekenden mod politikere, der ønsker, at Tyskland optager nye store lån.

Scholz beskyldes af mange for at være afventende og passiv i sin kommunikation.

Både hans viceforbundskansler, Robert Habeck, og hans udenrigsminister, Annalena Baerbock, begge fra De Grønne, nyder større popularitet end forbundskansleren.

