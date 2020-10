Tysklands regering frygter for smittesporing

Flere tyske delstater og byer indfører nye restriktioner, efter registrering af 2828 nye smittetilfælde.

Flere tyske delstater og byer indfører nye restriktioner og tiltag mod spredningen af coronavirus. Det sker efter, at der er blevet registreret 2828 nye smittetilfælde på et døgn.

Der er tale om største stigning i antallet af smittetilfælde siden april, da pandemien i Tyskland var på sit værste.

Den tyske forbundsregering advarede onsdag om, at landet kan komme til at miste kontrollen over smittesporingen. Der er også særlig bekymring over situationen i Berlin.

- Vi ser en stærk forøgelse i antallet af smittede - specielt i flere store tyske byer, deriblandt i hovedstaden, siger regeringens talsmand, Steffen Seibert.

Blandt de nye tiltag er der et forbud mod at tage på hotel i delstater, hvor man ikke selv bor, hvis man kommer fra områder med megen smitte.

Seibert siger, at smittetilfældene ikke kan relateres til enkelte smitteudbruds-begivenheder, og at de lokale myndigheder kan blive overbebyrdet, når de skal forsøge at spore smittekilderne.

Robert Koch Instituttet (RKI), som er det nationale kontrolorgan for nationale sygdomme, meddelte onsdag, at der med de 2828 nye tilfælde nu er registreret 306.086 smittede i forbundsrepublikken.

/ritzau/dpa