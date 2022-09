Tysklands regering sælger sin sidste aktieandel i Lufthansa

Den tyske regering har solgt sin sidste aktiebeholdning i luftfartsselskabet Lufthansa for 1,07 milliarder dollar.

Det oplyser landets finansmyndigheder i Frankfurt tirsdag.

Beløbet svarer til godt 7,8 milliarder kroner.

- Selskabet er igen på private hænder, siger administrerende direktør for Deutsche Finanzagentur Jutta Dönges.

I juni 2020, da coronapandemien holdt de fleste af verdens fly på jorden, tilsluttede aktionærerne i Lufthansa sig, at den tyske stat skulle overtage 20 procent af selskabet.

Det åbnede nemlig for en hjælpepakke til ni milliarder euro - knap 67 milliarder kroner.

Det var Tysklands regering, som stillede pakken til rådighed for at hjælpe Lufthansa igennem coronakrisen.

Hjælpepakken var en kombination af statslån og køb af aktier.

Redningsplanen indebar blandt andet, at den tyske stat fik en aktieandel af Lufthansa på 20 procent.

Samtidig indvilgede Lufthansa i at afhænde op til 24 af sine slots i lufthavnene i Frankfurt og München til andre selskaber. Slots er rettigheder til afgange og gates.

Det har hele tiden været planen, at den tyske stat ville sælge sine aktier i luftfartsselskabet igen og senest i 2023.

Lufthansa ejer også flyselskaberne Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings og Swiss Air.

Koncernen har omkring 138.000 ansatte.

Lufthansas seneste kvartalsregnskab viste i august, at det tyske selskab i andet kvartal af året registrerede sit første overskud siden 2019 og dermed også siden coronapandemiens start.

Overskuddet landede i andet kvartal på knap to milliarder kroner. Til sammenligning havde selskabet et underskud på 5,6 milliarder kroner i samme kvartal sidste år.

En utrolig sult efter at komme ud at rejse mellem april og juni har altså for alvor hjulpet Lufthansa på vingerne igen.

Flere end 29 millioner passagerer fløj således med Lufthansa i andet kvartal. Selv om tallene ikke er helt sammenlignelige, så er det fire gange så mange, som fløj med Lufthansa i samme kvartal sidste år.

/ritzau/dpa