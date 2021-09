Tysklands største partier står stort set lige i måling før valg

Det ligner dødt løb mellem Tysklands to vigtigste partier, det konservative CDU/CSU og det socialdemokratiske SPD, forud for valget til det tyske parlament, Forbundsdagen, søndag.

Således er SPD faldet med et procentpoint i en meningsmåling fra Allensbach-instituttet fredag og står nu til at få 26 procent af stemmerne.

SPD har været førende i de seneste målinger, men er nu kun knebent foran forbundskansler Angela Merkels CDU og søsterpartiet CSU, der står stabilt til 25 procent af stemmerne.

Partiet De Grønne, der har set opbakningen falde siden foråret, steg med et halvt procentpoint til 16 procent ifølge målingen, mens det liberale FDP steg med et procentpoint til 10,5 procent.

Det indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland (AfD) har også mistet et procentpoint i den seneste meningsmåling.

I den anden ende af det politiske spektrum står det venstreorienterede parti Die Link til fem procent af stemmerne.

Det kræver mindst fem procent af stemmerne for at komme ind i parlamentet.

Meningsmålinger peger på, at der forud for valget er mange tyskere, som er uafklarede i forhold til, hvem de vil stemme på.

En forskergruppe har sat andelen af dem, der er usikre, til 35 procent.

Det dækker både over dem, der er usikre på, hvilket parti de stemmer på, og dem, der er usikre på, om de overhovedet vil stemme.

Målingerne peger også i retning af, at landet står over for en langvarig proces med at få dannet en regering. Det har i lang tid været ventet, at det bliver en koalitionsregering.

Merkel genopstiller ikke ved valget, men vil forblive forbundskansler, indtil den nye regering er dannet.

Meningsmålingen fra Allensbach-instituttet er blevet foretaget fra 16. til 23. september med 1554 respondenter, der er repræsentative for Tysklands voksne befolkning.

/ritzau/dpa