Tysklands store partier vil nedsætte topskatten

Foreløbig aftale om topskat indikerer, at SPD er indstillet på et kompromis med forbundskansler Angela Merkel.

Tysklands konservative kristelige demokrater og socialdemokraterne i SPD ønsker at hæve barren for topskattegrænsen, så de grupper, der tjener mest, opnår skattelettelser.

Det siger en kilde tæt på koalitionsforhandlingerne mellem de to partier i Berlin.

Den nuværende topskatteprocent på 42 procent omfatter dem, der tjener over 53.700 euro (omkring 400.000 kroner).

De to store partier har nu en foreløbig aftale om, at topskattegrænsen skal hæves til 60.000 euro (omkring 447.000 kroner).

Det indikerer, at SPD er indstillet på et kompromis med forbundskansler Angela Merkel, som lovede skattelettelser under valgkampen.

Partierne mødte søndag op til forhandlinger om at fortsætte deres samarbejde i en ny regering,

Merkel siger, at hun er optimistisk inden møderne mellem hendes konservative CDU og det bayerske søsterparti CSU og SPD.

SPD's formand, Martin Schulz, lod søndag forstå, at han ikke er mødt op ved forhandlingsbordet med ultimative krav.

Tyskland har de seneste fire år været regeret af en stor koalition af de tre partier.

Men ved valget i september fik SPD sit ringeste resultat siden Anden Verdenskrig. Det fik Schulz til at erklære, at SPD ville gå i opposition.

Det tvang Merkel ud i regeringsforhandlinger med det liberale FDP og De Grønne. Men forsøget kollapsede midt i november.

Det fik SPD til at signalere, at det af hensyn til stabiliteten i Tyskland og Europa ville genoverveje sin beslutning om at holde sig ude af den næste regering.

/ritzau/Reuters