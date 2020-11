Tyve borer sig ind i boksrum i Duisburg og stjæler 50 millioner

Tyske efterforskere beskriver indbrud på toldkontor i Duisburg som professionelt planlagt og udført.

Der er blevet stjålet 6,5 millioner euro kontant - svarende til knap 50 millioner kroner - fra et toldkontor i den tyske by Duisburg.

Det oplyser tyske efterforskere, som jagter tre formodede gerningsmænd.

- Indbruddet var professionelt planlagt og udført.

- De tre indtil videre ukendte gerningsmænd brugte et bor til at komme ind i boksrummet fra et tilstødende lokale i kælderen af bygningen, oplyser Duisburgs politi i en erklæring onsdag.

Den tyske avis Bild rapporterer, at vidner hørte borelyde 1. november omkring klokken 6 om morgenen.

Og omkring 10.45 skal de have bemærket tre mørkklædte mænd, som forlod bygningen og begyndte at læsse ind i en hvid varevogn. Derefter kørte de væk i varevognen.

Et andet vidne så en mand gå rundt ved toldkontoret, før han satte sig ind i en bil og kørte afsted i samme retning som varevognen.

Vidnet tog billeder af manden, som er blevet delt af politiet.

Politiet tilbyder 100.000 euro - cirka 750.000 kroner - i dusør for informationer, som fører til anholdelser af de mistænkte.

/ritzau/AFP