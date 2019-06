Uafhængig journalist fra Rusland er fængslet i narkosag

Ifølge advokat til russisk anholdt journalist blev hans klient banket i fængslet. Han er lørdag på hospitalet.

En russisk journalist er lørdag blevet anklaget for at have forsøgt at sælge en stor mængde narkotika i Moskva.

Det oplyser Pavel Chikov, der er advokat for den mistænkte journalist, Ivan Golunov, som arbejder for den uafhængige internetavis Meduza.

Tilbageholdelsen af journalisten vakte vrede blandt avisens tilhængere og journalister, der samledes uden for retsbygningen i Moskva.

Politiet har oplyst, at der er fundet stoffer i Golunovs taske og lejlighed, men hans tilhængere mener, at det er blevet plantet der.

Advokat Pavel Chikov siger desuden, at journalisten er blevet banket, mens han har siddet i fængsel siden torsdag.

I fængslet beklagede journalisten sig over, at han følte ubehag, oplyste politiet i en skriftlig erklæring.

- Efter en undersøgelse blev det besluttet at sende den anholdte på hospitalet, lyder forklaringen.

Chikov skrev tidligere på den krypterede platform Telegram, at lægerne konstaterede, at journalisten havde brækkede ribben, blå mærker og hjernerystelse.

Den 36-årige journalist har efterforsket korruption i højtstående kredse af embedsværket i Rusland.

Hans arbejdsplads Meduza har oplyst, at han har modtaget adskillige dødstrusler i forbindelse med sit arbejde. Mediet mener, at Ivan Golunov er forfulgt på grund af det, han laver.

Efter planen skal journalisten lørdag stilles for en dommer, der skal tage stilling til, hvorvidt Golunov skal forblive varetægtsfængslet.

Lørdag eftermiddag er det dog fortsat uvist, hvorvidt Ivan Golunov er i stand til at møde i retten.

/ritzau/AFP/