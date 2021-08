Ubekymret Lukasjenko affejer spørgsmål om skandalesager

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, afviser, at hans regering havde noget at gøre med en aktivists dødsfald i Ukraines hovedstad, Kijev.

Det siger han mandag på et pressemøde i hovedstaden Minsk.

Sagen om dødsfaldet er en ud af flere sager, der den seneste tid har ført til øget pres mod Lukasjenkos styre fra blandt andet EU.

Den drejer sig om aktivisten Vitalij Sjisjov, der blev fundet hængt i en park i Kijev. Sjisjov ledede en ngo, der hjalp hviderussiske dissidenter.

- Hvem var han i forhold til Hviderusland og i forhold til mig? Han var ikke noget særligt, lyder det fra præsidenten.

Sjisjov blev fundet hængt tirsdag i Kijev. Det skete, dagen efter at den hviderussiske OL-sprinter Kristina Timanovskaya blev tildelt et humanitært visum af Polen efter at være hoppet af under de olympiske lege.

Det gjorde hun efter at være havnet i modvind i Hviderusland, fordi hun under OL kritiserede det nationale atletikforbund.

Lukasjenko siger mandag, at han mener, at den afhoppede sprinter blev manipuleret til at flygte til Polen i stedet for at vende hjem.

Præsidenten har mandag også kommenteret en anden opsigtsvækkende sag.

Det handler om den hviderussiske, regeringskritiske blogger Roman Protasevitsj. Han blev anholdt i maj, da hviderussiske kampfly tvang et Ryanair-fly til jorden og fik det til at lande i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Protasevitsj var sammen med sin kæreste på vej fra Grækenland til Litauen.

Lukasjenko aviser at have haft noget med anholdelsen at gøre. Ifølge præsidenten skete det "på ordre fra Vesten".

- Jeg er ikke glad for, at han befinder sig i Hviderusland. Det ville være lettere for mig, hvis han var i Polen eller Litauen, lyder det.

Anholdelsen af Protasevitj har ført til EU-sanktioner mod Hviderusland.

