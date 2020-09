Uber genvinder licens til at køre i London

Sidste år fik Uber, der lader private agere taxa, afslag på en licensfornyelse. Det får selskabet dog nu.

Transportvirksomheden Uber måtte sidste år indkassere et nederlag, da de britiske myndigheder ikke ville forny selskabets licens til at operere i London.

Det laves der dog om på nu, skriver Reuters.

Mandag har platformen, der lader private agere taxa, fået medhold i sin anke af afslaget. Det betyder, at Uber nu får licens til at operere i London i 18 måneder.

Trods det oprindelige afslag nåede Uber ifølge AFP aldrig at forlade London, da selskabet fik lov til at køre videre i byen under ankesagen.

Afslaget skete blandt andet på grund af et hul i Ubers system, der har ladet uautoriserede chauffører få adgang til andre chaufførers konti. Dermed har de kunnet køre med passagerer, hvilket skulle været sket i over 14.000 tilfælde ifølge det britiske nyhedsbureau PA.

Uber valgte dog at anke afslaget, og det er mandag faldet ud til selskabets fordel. Der blev lagt vægt på, at selskabet har rettet op på problemerne.

Hos transportplatformen mener man, at licensen er en anerkendelse af selskabets arbejde med sikkerhed.

- Denne afgørelse er en blåstempling af Ubers arbejde med sikkerhed, og vi vil fortsætte med at arbejde konstruktivt sammen med TfL (Londons myndighed på området, Transport for London, red.), siger Jamie Heywood fra Uber til Reuters.

En lignende situation udspillede sig i 2017. Her fik Uber heller ikke en ny licens, men en dommer tildelte det efterfølgende på forsøgsbasis.

Uber har ifølge AFP 3,5 millioner brugere i London og 45.000 chauffører. Der bor omtrent ni millioner mennesker i Storbritanniens hovedstad.

På platformen kan brugere melde sig som chauffører og som kunder. Chaufførerne betaler en del af deres indtjening til tjenesten for at gøre brug af platformen.

Uber var også på det danske marked indtil 2017. Her gjorde en ny taxalov ifølge selskabet det umuligt at fortsætte.

/ritzau/