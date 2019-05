Uber slingrer i længe ventet handelsdebut på Wall Street

Investorerne er skeptiske i forhold til Ubers evne til at tjene penge. Aktien debuterer med umiddelbart fald.

Kørselstjenesten Uber har fredag fået handelsdebut på den amerikanske børs Wall Street med en noget slingrende kurs.

Børsintroduktionen har været en af de mest imødesete længe, men selskabet fik ikke umiddelbart nogen god modtagelse.

Kort efter at handlen med aktien åbnede, dalede kursen til et niveau på 41,06 dollar mod en udbudskurs på 45 dollar per aktie.

Dog har aktien genvundet noget af sin værdi og har efter godt en halv times handel nået et niveau på omkring 44,50 dollar per aktie.

Udbudskursen var på forhånd blevet sat lavt for at undgå en modtagelse, som den Ubers noget mindre konkurrent Lyft fik, da virksomheden blev børsintroduceret i slutningen af marts.

Lyft havde sat en høj udbudspris, men det gav bagslag, og siden børsnoteringen er kursen dalet drastisk.

Den lunkne modtagelse af Uber sker, mens handlen mellem USA og Kina er præget af voldsomme spændinger.

Derudover er investorernes skepsis i forhold til Ubers evne til at tjene penge stigende, skriver Reuters.

Uber havde i 2018 et driftsunderskud på godt 3 milliarder dollar og en omsætning på 11,3 milliarder dollar.

Salget af aktier sikrede under åbningen selskabet 8,1 milliarder dollar svarende til knap 54 milliarder kroner.

Værdisætningen ud fra noteringsprisen på 82,4 milliarder dollar - eller knap 548 milliarder kroner - gør dog, at Uber er væsentlig mere værd end de amerikanske bilgiganter General Motors og Ford Motor Company.

Uber driver sin kørselstjeneste i snesevis af lande og har udvidet med nye forretningsområder som udbringning af mad, elektriske scootere og cykler.

Selskabet kørte i Danmark fra 2014 til 18. april 2017. Tjenesten lukkede, efter at en ny taxalov blev indført.

Kørselstjenesten fik kritik fra den etablerede taxabranche for at dumpe priserne og ikke leve op til lovkrav.

