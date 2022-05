Udbryderrepublik dropper afstemning om at slutte sig til Rusland

Den georgiske løsrivelsesrepublik Sydossetien har indtil videre droppet en planlagt folkeafstemning om at slutte sig til Rusland.

Det oplyser den russisk kontrollerede enklaves præsident, Alan Gagloev, mandag.

Gagloevs forgænger havde planlagt at afholde en folkeafstemning om spørgsmålet 17. juli.

Men i et dekret siger den nye præsident, at det er for "uvist", hvilke lovmæssige konsekvenser sådan et træk ville have.

Dekretet understreger også, at den tidligere præsidents "ensidige" beslutning om at afholde en folkeafstemning var "ugyldig", fordi den ikke tog hensyn til, hvordan det ville påvirke Den Russiske Føderations interesser.

Derfor har Alan Gagloev beordret, at der skal afholdes samtaler med Rusland. Her skal det blandt andet diskuteres, hvordan Sydossetien bedre kan blive integreret i Den Russiske Føderation.

Gagloevs forgænger, Anatolij Bibilov, udskrev folkeafstemningen 13. maj. Her lagde han vægt på befolkningens "historiske længsel" efter at slutte sig til Rusland.

Der bor omkring 60.000 mennesker i Sydossetien, der grænser op til Nordossetien, som er en del af Rusland.

Rusland anerkendte Sydossetien og også området Abkhasien som selvstændige republikker efter at have udkæmpet en kort krig med Georgien i 2008.

De to republikker rev sig dengang løs fra Georgien.

Rusland har i årevis støttet både Sydossetien og Abkhasien.

Indbyggerne i de to områder er siden 2008 blevet tilbudt russisk statsborgerskab, har fået økonomisk støtte, og tusindvis af russiske soldater er udstationeret i republikkerne.

Situationen minder om den måde, hvorpå Rusland har anerkendt de to prorussiske områder Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine som selvstændige republikker.

I øjeblikket raser krigen i Donetsk og Luhansk, hvor separatister også har talt om at lade sig indlemme i Rusland.

/ritzau/AFP