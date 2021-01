Uddannelsesminister siger op og kritiserer Trumps retorik

Flere toprepublikanere har trukket sig efter onsdagens optøjer ved og i kongresbygningen i USA.

Den amerikanske uddannelsesminister, Betsy DeVos, trækker sig fra regeringen.

Det fremgår af et fratrædelsesbrev torsdag lokal tid.

Meldingen kommer, dagen efter at uromagere stormede kongresbygningen i Washington D.C.

I fratrædelsesbrevet beskylder Betsy DeVos den afgående præsident Donald Trump for at opildne til angrebet på Kongressen.

- Der er ingen tvivl om, at din retorik har påvirket situationen, og det blev vendepunktet for mig, hedder det i brevet.

DeVos bliver dermed det andet medlem af regeringen, der træder tilbage efter onsdagens kaos i forbundshovedstaden.

Transportminister Elaine Chao trak sig tidligere torsdag. Hun trak sig med en lignende begrundelse.

- I går (onsdag, red.) gennemlevede vores land en traumatisk og helt igennem undgåelig hændelse, da tilhængere af præsidenten stormede kongresbygningen efter at have hørt Trump tale.

- Jeg er sikker på, at det har foruroliget jer, som det har foruroliget mig. Jeg kan ikke sætte mig ud over det, skrev Elaine Chao i en erklæring.

Chao har været transportminister gennem hele Trumps præsidentperiode. Hun er gift med Senatets republikanske flertalsleder, Mitch McConnell, som var tidligt ude med en fordømmelse af angrebet på kongresbygningen.

Flere rådgivere og andre i præsidentens stab meddelte tidligere torsdag, at de trækker sig fra deres stillinger.

En af dem var Matt Pottinger, som er den næstøverste af de nationale sikkerhedsrådgivere og en central person for udviklingen af Trumps politik over for Kina.

En anden var Ryan Tully, som var ledende rådgiver om Europa og Rusland i det nationale sikkerhedsråd.

/ritzau/Reuters